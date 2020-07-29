İnegöl'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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İnegöl'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İnegöl'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
29.07.2020 16:51 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:28

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bursa-Ankara kara yolunda, Ankara istikametine seyreden Orhan Akyol idaresindeki 16 DAE 19 plakalı otomobil, Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Araçta sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA

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