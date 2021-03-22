İnegöl'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
22.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:11
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Cem Haney idaresindeki 16 AHV 032 plakalı motosiklet, İnegöl-Yenişehir kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Motosikletten düşerek yaralanan Haney, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek