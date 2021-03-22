İnegöl'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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İnegöl'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

22.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:11
İnegöl'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Cem Haney idaresindeki 16 AHV 032 plakalı motosiklet, İnegöl-Yenişehir kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Motosikletten düşerek yaralanan Haney, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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