İnegöl'de devrilen iş makinesindeki 2 kişi yaralandı - Haberler
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İnegöl'de devrilen iş makinesindeki 2 kişi yaralandı

AA, Uğur Çiçek - Güncel
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İnegöl'de devrilen iş makinesindeki 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarına devrilen iş makinesindeki 2 kişi yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarına devrilen iş makinesindeki 2 kişi yaralandı.

Karalar mevkisinden İnegöl yönüne giden Ömer Ç. (26) idaresindeki fork-lift (yük kaldırmaya yarayan iş makinesi), yoldan çıkarak devrildi.

Kazada sürücü Ömer Ç. ile fork-liftte bulunan Muhammed O. (17) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Uğur Çiçek - Güncel

Karalar, İnegöl, Bursa, Güncel, Haberler

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