İnegöl'de devrilen iş makinesindeki 2 kişi yaralandı
AA, Uğur Çiçek - Güncel
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarına devrilen iş makinesindeki 2 kişi yaralandı.
İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarına devrilen iş makinesindeki 2 kişi yaralandı.
Karalar mevkisinden İnegöl yönüne giden Ömer Ç. (26) idaresindeki fork-lift (yük kaldırmaya yarayan iş makinesi), yoldan çıkarak devrildi.
Kazada sürücü Ömer Ç. ile fork-liftte bulunan Muhammed O. (17) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AA / Uğur Çiçek - Güncel