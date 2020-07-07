İnegöl'de dereye doğru sürüklenerek askıda kalan tırın sürücüsü yaralandı
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İnegöl'de dereye doğru sürüklenerek askıda kalan tırın sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

İnegöl'de dereye doğru sürüklenerek askıda kalan tırın sürücüsü yaralandı
07.07.2020 16:35 | Son Güncelleme: 07.07.2020 17:13

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bursa-Ankara kara yolunda seyreden Nevzat G. (43) idaresindeki tır, İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye doğru sürüklendi.

Ağaçlara çarpıp askıda kalan tırda yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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