İnegöl'de dereye devrilen servis minibüsünün sürücüsü yaralandı
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İnegöl'de dereye devrilen servis minibüsünün sürücüsü yaralandı

İnegöl'de dereye devrilen servis minibüsünün sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dereye devrilen servis minibüsünün sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dereye devrilen servis minibüsünün sürücüsü yaralandı.

Sebahattin Ö, idaresindeki 16 S 6141 plakalı servis minibüsü, Mesudiye-Alanyurt kara yolunda devrildi. Minibüste mahsur kalan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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