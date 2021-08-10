İnegöl'de Deprem Haftası başladı
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İnegöl'de Deprem Haftası başladı

İnegöl'de Deprem Haftası başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İnegöl Belediyesi ve Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) işbirliği ile 10-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan Deprem Farkındalığı Haftasında yapılacak faaliyetler başladı.

İnegöl Belediyesi ve Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) işbirliği ile 10-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan Deprem Farkındalığı Haftasında yapılacak faaliyetler başladı. Tatbikat, yıkım, enkaz çalışmaları ile İnegöl Deprem Haftasında dolu bir hafta geçirmiş olacak.

Program, belediye binası önünde kurulan stant ve fotoğraf sergisi ile başladı. Programa Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AFAD Bursa Bölge Müdürü Yalçın Mumcu, Kızılay İnegöl Şube Başkanı Varol Yılmaz, İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ve gönüllü vatandaşlar katıldı. Başkan Alper Taban, "Malum olduğu üzere, ülkemiz ve şehirlerimizin pek çoğu deprem kuşağı bölgesinde ve fay hatları üzerinde yer alıyor. Bu durum bizi her ne kadar tedirgin etse de, birlikte hayatı devam ettirecek birçok çalışmaları ortaya koyabilmek için çalışmalarımız devam ediyor. 17 Ağustos depremini yaşayalı 22 yıl oldu. Bu depremde 23 bin 781 vatandaşımız vefat etmişti. Allah'tan rahmet diliyorum. Çok yakın zamanda yaşadığımız İzmir, Elazığ Sivrice, Bingöl, Van depremleri var. Bu depremlerin ne ilk ne de son olduğunu biliyoruz. Ama deprem gerçeğinin varlığından haberdarız" dedi.

Kentsel dönüşüm çerçevesinde bir master plan hazırlığı yaptıklarını ileten Alper Taban, "Ülkemizde deprem öncesi diye tabir ettiğimiz dönemlerde yapılmış yapılar var. Buradan şu sonucu çıkartıyoruz; deprem öncesi yapı stokunun dönüşümü ile ilgili kısa, orta ve uzun vadede neler yapmalıyız? İnegöl'den örnek verecek olursak, 77 bin 478 adet yapı stokumuz var. Bu yapı stokunun da neredeyse deprem öncesi diyebileceğimiz çoğunlukta. Böylesine önem arz eden bir konu. İnşallah bunlarla ilgili kentsel dönüşüm çalışmalarımızı da bir master plan çevresinde önceliklerini belirleyerek birinci, ikinci, üç ve dördüncü etap şeklinde dönüşüm alanlarıyla birlikte master plan hazırladık. Tüm şehirlerimiz bunları hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da bilgisine sunuyor ve nihayetinde dönüşüm alanlarıyla ilgili izinleri alarak buralarda dönüşümler yapmak istiyoruz. Bunlardan öncelikli olan yerlerden biri Turgutalp Mahallesi. Burayla ilgili bakanlığımıza gerekli raporu sunduk. İnşallah bu gelişmelerle beraber çıkacak değerlendirme neticesinin sonucunu kamuoyuyla paylaşmış olacağız" dedi. - BURSA

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İnegöl'de Deprem Haftası başladı
İnegöl'de Deprem Haftası başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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