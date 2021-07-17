BURSA'DA DEPODA ÇIKAN YANGINDA TONLARCA SAMAN KÜL OLDU
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BURSA'DA DEPODA ÇIKAN YANGINDA TONLARCA SAMAN KÜL OLDU

BURSA'DA DEPODA ÇIKAN YANGINDA TONLARCA SAMAN KÜL OLDU
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, saman balyalarını bulunduğu depoda çıkan yangın 2 saatlik çalışmayla çevrede bulunan binalara sıçramadan söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, saman balyalarını bulunduğu depoda çıkan yangın 2 saatlik çalışmayla çevrede bulunan binalara  sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken balya halindeki tonlarca saman kül oldu.

İnegöl ilçesi kırsal Hamzabey Mahallesi'nde saman balyalarının istiflendiği depoda, saat 2.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Depoda bulunan samanlara sıçrayan yangın kısa sürede büyürken, depodan alevlerin yükseldiğinin gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken bazı vatandaşlar da ekiplere yardım etti. Güçlükle kontrol atlına alınan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından çevrede bulunan binalara sıçramadan söndürüldü.

Olayda can kaybı yaşanmazken depoda bulunan tonlarca saman küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BURSA'DA DEPODA ÇIKAN YANGINDA TONLARCA SAMAN KÜL OLDU
BURSA'DA DEPODA ÇIKAN YANGINDA TONLARCA SAMAN KÜL OLDU
BURSA'DA DEPODA ÇIKAN YANGINDA TONLARCA SAMAN KÜL OLDU
BURSA'DA DEPODA ÇIKAN YANGINDA TONLARCA SAMAN KÜL OLDU
BURSA'DA DEPODA ÇIKAN YANGINDA TONLARCA SAMAN KÜL OLDU
BURSA'DA DEPODA ÇIKAN YANGINDA TONLARCA SAMAN KÜL OLDU
BURSA'DA DEPODA ÇIKAN YANGINDA TONLARCA SAMAN KÜL OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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