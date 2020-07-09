İnegöl'de demir bariyer ile tır arasında sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bursa-Ankara kara yolu Kurşunlu Köprülü Kavşağı mevkisinde, Tuncay Gül idaresindeki tescilsiz motosiklet ile Mustafa T'nin kullandığı 34 ZOC 62 plakalı tır çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle demir bariyerler ile tırın arasında sıkışarak yaralanan motosiklet sürücüsü Gül, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada kaza, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: AA