İnegöl'de damat dehşeti; 2 ölü, 3 yaralı (2)

İNEGÖL, BURSA (DHA) - KAYINPEDERİ DE ÖLDÜ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki çocuğunu da alarak evi terk edip babasının evine giden eşi Serap Gül Görel'ü, kayınpederi Cevdet (63), kayın kayınvalidesi Şaziye (56) ve kayınbiraderi Muhammet Enes Cantürk'ü (25) tabancayla vurup yaralayan Bayram Görel aynı tabancayla intihar etti. İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren 4 yaralıdan durumu ağır olan Cevdet Cantürk burada yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti.