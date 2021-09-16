İnegöl'de Çöpler Dile Geldi, Vatandaş Şaştı Kaldı - Haberler
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İnegöl'de Çöpler Dile Geldi, Vatandaş Şaştı Kaldı

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İnegöl'de Çöpler Dile Geldi, Vatandaş Şaştı Kaldı

İnegöl Belediyesi, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında bir farkındalık etkinliği düzenledi. Şehir Tiyatrosu yönetmeni Volkan Derman, özel olarak hazırlanan çöp adam kostümüyle sokağa indi.

Vatandaşlar, karşılarında yerlere attıkları çöpleri görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Yaptığı farkındalık çalışmalarıyla sık sık gündeme gelen İnegöl Belediyesi, 15 Eylül Dünya Temizlik Gününde yeni bir çalışmayla yine dikkatleri üzerine çekti. 'En Temiz Şehir' hedefi bulunan ve bu anlamda ciddi yatırımlar yapan İnegöl Belediyesi, ilçe halkında temizlik bilinci oluşturmak ve aslolanın kirletmemek olduğunu vurgulamak adına daha önce denenmemiş bir yöntem uyguladı.

ÇÖP ADAM SOKAĞA İNDİ

İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu Yönetmeni Volkan Derman, yerlere atılmış çöplerden özel olarak hazırlanan 'Çöp Adam' kostümü giyerek sokağa indi. Vatandaşların arasında gezerek yere atılan çöplerin aslında ne kadar kötü sonuçlar doğurduğunu gözler önüne seren Çöp Adam, kendisine iğrenerek bakanlara da "Benden korkmayın, ben sizin yere attığınız çöplerim" diyerek sosyal mesaj verdi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Çöp Adam, gün boyu İnegöl cadde ve sokaklarında gezerek temizliğin önemine vurgu yaptı. Bazı vatandaşlar bu durumdan çok etkilenip özeleştirilerde bulunurken, Çöp Adamın İnegöl sokaklarındaki macerası gizli bir kamerayla kayıt altına alındı. Bu görüntülerden hazırlanan 2 dakikalık klip, Başkan Alper Taban'ın sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Video, paylaşılmasının ardından kısa sürede ciddi bir ilgiyle karşılaştı.

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Haber: İnegöl'de Çöpler Dile Geldi, Vatandaş Şaştı Kaldı - Haberler
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