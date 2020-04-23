İnegöl'de çocuklara doğum günü sürprizi İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 23 Nisan'da dünyaya gelen 64 çocuk için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 23 Nisan'da dünyaya gelen 64 çocuk için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

İnegöl Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Görücü ve Taban, 23 Nisan doğumlu 3 öğrenciyi evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette pasta kesilerek doğum günü kutlaması yapıldı,

İlçede 23 Nisan doğumlu 61 çocuğun evlerine de doğum günü pastası, 16 şehit ve gazi çocuğuna da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hediyeler gönderildiği belirtildi.

Kaynak: AA