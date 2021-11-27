İNEGÖL'DE ÇOCUKLAR GERÇEK KAHRAMANLARIN HİKAYELERİ İLE BÜYÜYECEK

İNEGÖL, BURSA (DHA) - İNEGÖL Belediyesi, İnegöl Kaymakamlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğinde örnek bir proje başlattı. İlçede 51 ilkokulda 644 derslik için, 'Tarih Yazan Çocuklar İnegöl'de' kitap setinin bulunduğu özel Kitap Ağacı kurulacak. Böylece çocuklar, gerçek Türk büyüklerinin hayatlarından ilham alarak yetişecek.

1 YIL İÇERİSİNDE 20 BİN ÖĞRENCİ 2 MİLYON KİTAP OKUYACAK

Yeni neslin kitap okumasını teşvik etmek ve Türk tarihini öğrenmeleri amacıyla ortaya çıkan, 'Tarih Yazan Çocuklar, İnegöl'de' projesi ile ilçede bulunan 51 ilkokulda 644 derslik için Kitap Ağacı ismi verilen kitaplıklar kurulacak. Her bir kitap ağacında 4'er set 'Tarih Yazan Çocuklar' kitap serisi yer alacak. Toplamda 1 kitap ağacı 400 kitaptan oluşacak. Öğretmenler nezaretinde 1 yıl içerisinde toplam 20 bin 704 öğrenci, 2 milyon 70 bin 400 kitabı okumuş olacak. Proje ile çocukların Türk büyüklerini tanımaları, hayatları ve başarılarıyla topluma örnek olmuş gerçek kahramanlardan ilham almaları ve onları rol model olarak benimsemeleri hedefleniyor. Osmangazi'den Atatürk'e, İbn-i Sina'dan Aziz Sancar'a, spordan sanata, Türk tarihine damga vuran 100 Türk büyüğünün hayatını anlatan kitapların sınıfları süsleyeceği ve çocukların bu gerçek kahramanlarla büyümesini sağlayacak projenin ilki Şakir Lakşe İlkokulunda hayata geçirildi.MODEF Fuar alanında devam eden 5'inci İnegöl Kitap Günleri Fuarında, projenin lansman töreninde konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 'Türkiye Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına emin adımlarla ilerliyoruz. Türk Milletinin adının tarihe altın harflerle yazılmasını sağlayan şüphesiz binlerce değerimiz var. Tarih Yazan Çocuklar İnegöl'de projesi de kültür ve eğitim alanında büyük etki uyandıracak, ülkemizin 2023 vizyonuna katkı sağlayacak kıymetli bir projedir. Bu projeyle ülkemizin geçmişindeki engin tecrübe ile birlikte bilgi ve birikimi oluşturan, tarihe mal olmuş değerlerimizin gelecek nesillerle buluşturulması hedeflenmektedir. İlkokul öğrencilerimiz için hazırlanan bu kitap serisi ile amaçlanan sadece çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı kazanması değil, aynı zamanda bu değerli kimlikleri ilkokul yıllarında tanımaları ve anlamalarını sağlamaktır' dedi.

ÇOCUKLAR SAHTE KAHRAMANLARLA DEĞİL TÜRK BÜYÜKLERİNİN HİKAYELERİ İLE BÜYÜYECEK

Dijital bağımlılığın ve sanal kahramanların hüküm sürdüğü günümüzde, çocukların sahte kahramanlarla değil, Türk büyüklerinin hikayeleri ile büyüyeceğine vurgu yapan Taban, şöyle konuştu: 'Çocuklarımızın kağıda dokunarak okuma alışkanlığı kazanmalarının önemini gözeterek, değişen dünyanın gerçeklerine uygun şekilde, teknolojinin imkanları da projemize dahil edilmektedir. Bu doğrultuda; tüm kitapların sesli animasyon videoları hazırlanacak ve çeşitli kanallardan hedef kitlesiyle buluşturulacak. Yine dijital platformlar üzerinden sunulacaktır. İnegöl Belediyesi'nin kurumsal mesajına web sitemizde ve animasyon videolarında yer verilecektir. Bunların yanı sıra başarılarıyla toplumda kabul görmüş saygın kişilerin projemize çeşitli şekillerde dahil olması ve katkı vermesi sağlanacak.?