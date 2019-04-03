İnegöl'de Çiftlik Evine Baskın: 5 Gözaltı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından bir çiftlik evine düzenlenen baskında bir miktar metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobil ve içinde bulunan 5 kişinin üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin madde ele geçirildi. Savcılık tarafından alınan izinle şüphelilerin çiftlik evinde de arama yapan polis ekipleri, bir miktar extasy, bonzai, 2 adet ruhsatsız tabanca ile 2 adet de ruhsatsız tüfek ve bir miktar para ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü emniyetteki sorgulamalarının ardından uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken, uyuşturucu madde ticareti yaptığından şüphelenilen F.G.'nin sorgulaması devam ediyor.

- Bursa

Kaynak: DHA