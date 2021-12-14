İnegöl'de çevre ve görüntü kirliliği oluşturan hurda araçlar toplanıyor - Haberler
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İnegöl'de çevre ve görüntü kirliliği oluşturan hurda araçlar toplanıyor

İnegöl'de çevre ve görüntü kirliliği oluşturan hurda araçlar toplanıyor
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bazı sokaklardaki hurda araçlar, çevre ve görüntü kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle toplanmaya başlandı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bazı sokaklardaki hurda araçlar, çevre ve görüntü kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle toplanmaya başlandı.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Metal İşleri Sanayi bölgesindeki hurda araçlarla ilgili kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Sokaklarda ve ara yollarda geçişi de etkileyen ve vatandaşların şikayetlerine konu olan araçlar, ekipler tarafından tespit edildi.

Bölgedeki 26 aracı kaldıran ekipler, bunları hurda araç parkına çekti.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde hurda araçlarla ilgili belirli aralıklarla aynı uygulamanın yapılacağı duyuruldu.

İnegöl'de çevre ve görüntü kirliliği oluşturan hurda araçlar toplanıyor

İnegöl'de çevre ve görüntü kirliliği oluşturan hurda araçlar toplanıyor

İnegöl'de çevre ve görüntü kirliliği oluşturan hurda araçlar toplanıyor

İnegöl'de çevre ve görüntü kirliliği oluşturan hurda araçlar toplanıyor

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