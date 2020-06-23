İnegöl'de cam fabrikasında yangın Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir cam fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir cam fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de faaliyet gösteren cam fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tinerlerin bulunduğu alanda çıkan yangını fark eden işçiler, itfaiyeye ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti.

Yangın, cam paletlerine sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: AA