İnegöl'de Çakan Şimşekler Geceyi Gündüze Çevirdi

İnegöl'de akşam saatlerinde başlayan yağmur şiddetini artırarak sağanak yağışa döndü. Çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. O anlar saniye saniye görüntülendi.

İnegöl'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışta, çakan şimşekler geceyi aydınlatınca İnegöl'de eşsiz manzaralar oluştu. Şiddetli yağış ve şimşek görüntüleri ise kameralara yansıdı. Öte yandan Bursa'nın bazı mahallelerinde elektrikler kesildi, yollar aşırı yağışla birlikte göle dönerken sürücüler trafikte seyretmekte zorlandı. - BURSA