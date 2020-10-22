İnegöl'de bozulan asfaltlar yamalanıyor
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İnegöl'de bozulan asfaltlar yamalanıyor

22.10.2020 14:59 | Son Güncelleme: 22.10.2020 15:03
İnegöl'de bozulan asfaltlar yamalanıyor

İnegöl Belediyesi, Huzur Mahallesinde yapılan 6 bin metrekalik tretuvar çalışmasının ardından bordür diplerinin asfalt yama çalışmalarına başladı.

İnegöl Belediyesi, Huzur Mahallesinde yapılan 6 bin metrekalik tretuvar çalışmasının ardından bordür diplerinin asfalt yama çalışmalarına başladı.

Şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Huzur Mahallesinde asfalt yama çalışmalarının startını verdi. Bölgede son 1 ayda yapılan tretuvar çalışmaları sonrası bordür diplerine yapılan yama çalışmaları hummalı şekilde sürerken, Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger bugün beraberindeki AK Partili yöneticiler ve meclis üyeleriyle birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

İnceleme sonrası açıklama yapan Fevzi Dülger, "Bugün Huzur Mahallemizdeyiz. Burada yaklaşık 1 aydır yapmış olduğumuz tretuvar çalışmalarının artık asfalt yama kısımlarına geldik. Arkadaşlarımız burada yaptığımız 6 bin metrekarelik tretuvar çalışmasının bordür diplerinin yama çalışmasına başladılar. İnşallah bu işlemlerimizi de bitirdikten sonra mahallemizdeki farklı farklı eksiklerimizle ilgili çalışmalarımız olacak. Eksiklerimizi bir bir gidermeye çalışıyoruz. Yapılan çalışmaların mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BURSA

İnegöl'de bozulan asfaltlar yamalanıyor
İnegöl'de bozulan asfaltlar yamalanıyor
İnegöl'de bozulan asfaltlar yamalanıyor
İnegöl'de bozulan asfaltlar yamalanıyor
İnegöl'de bozulan asfaltlar yamalanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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