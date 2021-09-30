İnegöl'de bisiklet hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bisiklet çaldığı iddia edilen şüpheli, vatandaşlar tarafından yakalanarak emniyet ekiplerine teslim edildi.

Alınan bilgilere göre, Mobilya Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinin önünde duran bisiklet çalındı.

Zanlı T.Y. ile bisiklet sahibi ve arkadaşları arasında yaşanan kovalamaca, Yenice Mahallesi Osmanbey Caddesi'ne kadar sürdü.

Vatandaşlar tarafından yakalanarak olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilen T.Y, gözaltına alındı.