Son dakika haberi! İnegöl'de bisiklet hırsızlığı anbean kamerada
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Son dakika haberi! İnegöl'de bisiklet hırsızlığı anbean kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: İnegöl'de bisiklet hırsızlığı anbean kamerada Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bisiklet hırsızlığı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İnegöl'de bisiklet hırsızlığı anbean kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bisiklet hırsızlığı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı Mahmudiye Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin önünde meydana geldi. İş yerinin önüne gelen şüpheli, bir süre park halindeki bisikleti gözlemledi. Şahıs çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden bisikleti çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlığın yaşandığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son dakika haberi! İnegöl'de bisiklet hırsızlığı anbean kamerada
Son dakika haberi! İnegöl'de bisiklet hırsızlığı anbean kamerada
Son dakika haberi! İnegöl'de bisiklet hırsızlığı anbean kamerada
Son dakika haberi! İnegöl'de bisiklet hırsızlığı anbean kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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