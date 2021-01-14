İnegöl'de bir otomobilden içinde para ve cep telefonu bulunan çanta çalındı
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İnegöl'de bir otomobilden içinde para ve cep telefonu bulunan çanta çalındı

14.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:00

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir araçtan çanta çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir araçtan çanta çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sinanbey Caddesi Murat Caddesi'ne akşam saatlerinde 16 Y 3803 plakalı aracıyla gelen Kemal K. otomobili park edip marketten alışveriş yapmak üzere eşiyle indi. Çift, alışveriş sonrası evlerine gitti.

Sabah aracını kontrol ettiğinde çantanın yerinde olmadığını fark eden Kemal K, polise ihbarda bulundu.

Çevre iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarında bir kişinin, ayakkabılarını bağlamaya çalıştığı izlenimi vererek aracın kapısını açıp çantayı çaldığı görüldü.

Ekiplerin, Kemal K'nin eşine ait telefon, bir miktar para ve kimliği bulunan çantayı çalan kişinin yakalanması amacıyla başlattıkları çalışma sürüyor.

İnegöl'de bir otomobilden içinde para ve cep telefonu bulunan çanta çalındı
İnegöl'de bir otomobilden içinde para ve cep telefonu bulunan çanta çalındı
İnegöl'de bir otomobilden içinde para ve cep telefonu bulunan çanta çalındı
İnegöl'de bir otomobilden içinde para ve cep telefonu bulunan çanta çalındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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