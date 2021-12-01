İnegöl'de bir fabrikanın siloları yandı - Haberler
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İnegöl'de bir fabrikanın siloları yandı

AA / Kadir İnci - Haberler | Güncel
İnegöl'de bir fabrikanın siloları yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasının talaş siloları yandı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasının talaş siloları yandı.

Fabrikanın iki talaş silosunda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangının, çıkış nedeni araştırılıyor.

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AA / Kadir İnci - Son Dakika Haberleri

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