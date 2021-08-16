İnegöl'de bir evin önünden engelli aracı çalındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin önünde bulunan engelli aracı çalındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin önünde bulunan engelli aracı çalındı.

Mahmudiye Mahallesi Koca Sokak'ta, Mehmet Ali Demiral'a ait park halindeki aracın yanına gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, direksiyon kilidini açmaya çalıştı.

Bölgeden başka araçların geçmesi nedeniyle uzaklaşan bu kişi, tekrar gelerek direksiyon kilidini kırıp engelli aracını çalarak kaçtı.

Sabah aracını yerinde bulamayan Demiral'ın durumu bildirmesi üzerine polis ekiplerince olayın failinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek