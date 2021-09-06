İnegöl'de bir apartmanın bahçesinden şarjlı motosiklet çalındı
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İnegöl'de bir apartmanın bahçesinden şarjlı motosiklet çalındı

İnegöl'de bir apartmanın bahçesinden şarjlı motosiklet çalındı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın bahçesinden şarjlı motosiklet çalındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın bahçesinden şarjlı motosiklet çalındı.

Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde bulunan motosiklet, düz kontak yapılarak götürüldü.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayda, iki kişiden birinin gözcülük yaptığı, diğerinin motosikleti çaldığı görüldü.

Polis, motosikletin bulunması ve faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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İnegöl'de bir apartmanın bahçesinden şarjlı motosiklet çalındı - Haberler
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