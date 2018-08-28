İnegöl'de binlerce kişi susuz kaldı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy'de yaşanan su kesintileri vatandaşın tepkisine sebep oldu. Kurban bayramında başlayan kesintiler yaklaşık 6 bin civarındaki insanı susuz bıraktı. Vatandaş ellerine aldıkları bidonlarla parklardaki çeşmelerden evlerine su getirmeye çalışıyor.

2014 seçimlerinin ardından İnegöl'ün mahallesi olan Yeniceköy'de bazı bölgelerde su kesintileri yaşanıyor. Kurban bayramında başlayan kesintiler halen giderilemedi. Bilhassa 500 Konutlar ve 1000 Konutlar bölgesinde bulunan ve yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı yerde günlerdir çeşmelerden bir damla su akmıyor. Vatandaşlar su ihtiyaçlarını gidermek için parklardan ya da su akan yerlerden bidonlarla su taşımak zorunda kalıyor.

12 bin kişinin yaşadığı mahallede evlerin yarısında sular akarken yarısında ise sular yok. Kurban bayramından bu yana suların kesik olduğunu söyleyen İsmail Gençtürk, "2006 yılından beri aynı sıkıntı aynı türküyü söylemeye devam ediyoruz. Kurban bayramı arefesi günü başlayan su kesintisiyle büyük sıkıntılar çekiyoruz. BUSKİ'yi aradık, belediyeyi aradık, ama herhangi bir çare bulamadık. Su kesintisi genelde 500 Konutlar, 1000 Konutlar ve Şafak Sitesin'de yaşanıyor. 500 bin Konutlar'da yaklaşık 3 bin kişi yaşıyor ve halen sular akmıyor" diye konuştu.

Suların kesik olması yüzünden kadınların yemek yapmakta ve bulaşık yıkamada zorlandığı görüldü. Vatandaşlar bayramın kendilerine zehir olduğunu illeri sürerek, "Evlerimize misafirler gelince fazla kalmadan gitmek zorunda kalıyor. Arıza var diyorlar, ama yetkililer günlerdir bir türlü bu meseleyi halledemiyor. Çok mağduruz" diye dert yandılar.

Başkan Taban mahalleye gitti

Belediye Başkanı Alper Taban ise yaşanan sıkıntının çözümü için mahalleye gitti. Taban, "Yerinde tespit yapmak ve vatandaşımıza ilk ağızdan doğru bilgiyi vermek için BUSKİ idarecilerimizle birlikte mahalle sakinlerimizle buluştuk" dedi.

Öte yandan söz konusu bölgede yaklaşık 13 gündür su kesintisi olduğu bildirildi.