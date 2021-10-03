İnegöl'de bin 380 köpek kısırlaştırıldı, 3 bin 161 hayvan tedavi edildi - Haberler
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İnegöl'de bin 380 köpek kısırlaştırıldı, 3 bin 161 hayvan tedavi edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İnegöl'de bin 380 köpek kısırlaştırıldı, 3 bin 161 hayvan tedavi edildi

İnegöl Belediyesi, sokak köpeklerinin hızlı üremesini engelleyen, aynı zamanda hayvanların fizyolojik ve psikolojik yönden daha sağlıklı olmasına fayda sağlayan kısırlaştırma operasyonlarında Bursa bölgesinde ilk sırada yer alıyor.

BURSA (İHA) - İnegöl Belediyesi, sokak köpeklerinin hızlı üremesini engelleyen, aynı zamanda hayvanların fizyolojik ve psikolojik yönden daha sağlıklı olmasına fayda sağlayan kısırlaştırma operasyonlarında Bursa bölgesinde ilk sırada yer alıyor. 2021 yılı ilk 9 ayında bin 380 adet kısırlaştırma operasyonunun yapıldığı Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde, 3 bin 161 adet farklı türdeki hayvanın tedavisi de gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi, ortaya koyduğu performans ile sokak hayvanlarının güvenli yuvası olmaya devam ediyor. Özellikle vatandaşların da sıkça şikayet ettiği sokak köpeklerine yönelik ciddi bir çalışma yürüten İnegöl Belediyesi, 2021 yılı ilk 9 ayında bin 380 köpeği kısırlaştırarak hayvanların hızlı üreme popülaritesini engelledi. İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinden sürdürdükleri çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Merkezimiz hayvan dostu bir merkez olmak birlikte, hayvan severlerimiz ve çocuklarımız için de eğlenceli ve keyifli bir yapıya sahip. Burada her gün çok sayıda misafirimizi ağırlıyoruz. Bundan da keyif alıyoruz. Burada amacımız yasaların bizlere sunduğu imkanlar çerçevesinde sokak hayvanlarının gerekli tedavi ve kısırlaştırma operasyonlarını yaparak sokakta daha uysal ve tehlikesiz canlılar olmalarını sağlamak. Bu doğrultuda tüm personelimiz gece gündüz emek sarf ediyor. Merkezimiz can dostlarımız için bir yuva. Ancak onların en mutlu olduğu yer kendilerini sahiplenecek kişilerin yuvaları. Bu kapsamda bizler sahiplendirme çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. 2021 yılının ilk 9 ayında merkezimizde 150 köpek, 85 kedi sahiplendirildi. 2021 yılının ilk 9 ayında merkezimizde bin 269 köpek, bin 424 kedi ve 468 adet farklı türlerde hayvanların tedavi ve bakımları yapıldı." - BURSA

İnegöl'de bin 380 köpek kısırlaştırıldı, 3 bin 161 hayvan tedavi edildi

İnegöl'de bin 380 köpek kısırlaştırıldı, 3 bin 161 hayvan tedavi edildi

İnegöl'de bin 380 köpek kısırlaştırıldı, 3 bin 161 hayvan tedavi edildi

İnegöl'de bin 380 köpek kısırlaştırıldı, 3 bin 161 hayvan tedavi edildi

İnegöl'de bin 380 köpek kısırlaştırıldı, 3 bin 161 hayvan tedavi edildi

İnegöl'de bin 380 köpek kısırlaştırıldı, 3 bin 161 hayvan tedavi edildi

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Haber: İnegöl'de bin 380 köpek kısırlaştırıldı, 3 bin 161 hayvan tedavi edildi - Haberler
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