İnegöl'de beşinci kattan düşen çocuk yaralandı
İnegöl ilçesinde bir apartmanın beşinci katından düşen çocuk ağır yaralandı.
İnegöl ilçesinde bir apartmanın beşinci katından düşen çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi Hasan Koyuncu Sokağı'nda bir apartmanın beşinci katında ailesiyle ikamet eden Suriye uyruklu 12 yaşındaki Mahmut Dabbe, henüz bilinmeyen nedenle oturma odasının penceresinden düştü.
Yaklaşık 20 metre yükseklikten birinci katın balkonuna düşerek yaralanan çocuk, ailesinin ihbarı üzerine sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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