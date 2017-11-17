İnegöl'de "Bereket Sofrası"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olan Alinur Aktaş'ın 3 yıldır sürdürdüğü "Bereket Sofrası" İnegöl Belediye Başkanlığına getirilen Alper Taban döneminde de sürüyor.



Her cuma sabahı farklı bir camide sabah namazının kılınması ve ardından simit, zeytin, peynir ile kahvaltı yapılarak şehrin idarecilerinin burada halkla bir araya gelmesini sağlayan Bereket Sofrası, bu hafta Çimen Camii'nde kuruldu. Vatandaşların sorunlarını ilk ağızdan idarecilere iletme imkanı sağlayan Bereket Sofrası Halk Günleri'ne cami cemaatinin ilgisi büyük oldu.



Taban, "8 Kasım tarihinde İnegöl Belediye Meclisinde gerçekleşen başkanlık seçimiyle beraber arkadaşlarımız bu görevi bizlere teslim ettiler. Biz de emaneti 9 Kasım itibariyle alarak göreve başladık. Allah mahcup etmesin inşallah. Biz Bereket Sofraları'nı siyaset yapmak için düzenlemiyoruz. Bu buluşmaları sizlerle sohbet etmek, hal hatır sormak, vatandaşımızın hali, vakti, durumu, refahı, sağlığı, sıhhati yerinde mi bunu görmek, gözlemek, varsa istek ve talepleri, önerileri, şikayetleri bunları işitmek ve buna mukabilde yapabileceğimiz herhangi bir şey varsa bu noktada onlara hizmet edebilmek. Bu işin hülasası bu. Ancak şunu da ifade etmem lazım; hizmetler zaten belediyelerin standart yapması gereken bir iş. Devlet imkanlarıyla da yapılması gereken işler yapılıyor. Bizim ihtiyacımız bence şuan olduğu gibi birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek. Dünyanın halini görüyorsunuz. Her yer karışık. Ama karışık olan coğrafyalar ne hikmetse Müslümanların yaşadığı coğrafya. Bu durumda kesinlikle ve kesinlikle ne gibi eksiklikler olduğunu görmek, gözlemek lazım. Bir ve beraber olmaya gayret etmek lazım" dedi. - BURSA