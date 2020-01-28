İnegöl'de belediyenin çözüm merkezine ilginç talepler
Haberler » Güncel » İnegöl'de belediyenin çözüm merkezine ilginç talepler - Haber

İnegöl'de belediyenin çözüm merkezine ilginç talepler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, belediyenin çözüm merkezine ilginç talepler geldiği bildirildi.

28.01.2020 18:29 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:31
İnegöl'de belediyenin çözüm merkezine ilginç talepler

'nın ilçesinde, belediyenin çözüm merkezine ilginç talepler geldiği bildirildi.

Çözüm Merkezi Sorumlusu Hakan Filiz, gazetecilere yaptığı yaptığı açıklamada vatandaşlarla daha hızlı iletişim kurulması amacıyla kurulan merkeze gelen bazı ihbarların şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Merkezi arayan bir vatandaşın horoz sesini ihbar ederek, gagasının bağlanmasını istediğini kaydeden Filiz, pazardan aldığı biberleri beğenmeyen bir vatandaşın da "Biberler yamuk çıktı" ihbarında bulunduğunu anlattı.

Filiz, ihbar arasında evde beslenen kuşun ötmemesi, telefon kontörü bitmesi gibi konuların da yer aldığını ifade ederek, "Evlenmek isteyenler, arabasının yedek parçasını bulamayanlar ile de karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımızdan daha iyi hizmet için, sorunların daha hızlı çözülebilmesi için bu gibi ihbarlar ile çözüm merkezi hatlarını meşgul etmemelerini istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İnegöl'de belediyenin çözüm merkezine ilginç talepler
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler