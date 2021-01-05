Son dakika haberi... Belediye-çiftçi iş birliğiyle kurulan soğuk hava deposu üreticiye daha çok kazandırıyor

Bursa'nın verimli topraklara sahip İnegöl ilçesinde belediye-çiftçi iş birliğiyle oluşturulan İnegöl Üreten Çiftçiler Kalkınma Kooperatifince yaptırılan soğuk hava deposu, üreticilerin meyvelerini hasat mevsimi dışında yüksek fiyatlardan satmasını sağlıyor.

Özellikle meyvecilikte Türkiye'nin önde gelen üretim merkezlerinden İnegöl'de bölgedeki en büyük eksikliğin soğuk hava deposu olduğu düşüncesinden hareketle belediye öncülüğünde çalışma başlatıldı.

Bölge çiftçileriyle iş birliği yapan İnegöl Belediyesi, 154 üreticinin katılımıyla Haziran 2019'da İnegöl Üreten Çiftçiler Kalkınma Kooperatifini kurdu.

Soğuk hava deposu yapımı için hazırlanan proje, kooperatif tarafından Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) sunuldu. Kurumdan onay alınmasının ardından Şubat 2020'de temeli atılan tesis, 4 bin tonluk kapasitesiyle geçen eylül ayında açıldı.

Bölgedeki 60 bin dönüm arazide üretilen 20 bin ton meyvenin uygun sıcaklıkta saklanabileceği tesis sayesinde çiftçiler herhangi bir aracı olmadan ürünlerini değerinde pazarlayabiliyor.

"Çiftçilerimizi el birliğiyle aracısız kazanmaya yönlendiriyoruz"

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AA muhabirine, ilçenin ülke ekonomisine birçok sektörde yaptığı üretimle katkı sağladığını söyledi.

Taban, İnegöl'ün tarımda da söz sahibi olduğunu belirterek, aylar önce çiftçilerin sorunlarını dinlemek için bir ekip kurduklarını hatırlattı.

En çok depolama ve paketleme alanında yaşanan sorunlarla karşılaştıklarını vurgulayan Taban, şöyle devam etti:

"Çiftçimizin aracısız kazanması için bir çalışma yaptık. Bunun akabinde de 8 ay gibi kısa bir sürede Üreten Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Soğuk Hava Deposunu tamamladık. İspanya'da 40 bin üyeli, 80 bin çalışanlı kooperatif var. Almanya'nın en büyük bankası, çiftçilerin kurduğu banka. Yani bakıldığında çiftçiler sanayicilere kredi verecek konuma gelmiş. Bunların hepsi el birliğiyle oluyor. Bizler de çiftçilerimizi el birliğiyle aracısız kazanmaya yönlendiriyoruz. Paketleme tesisi de inşa edeceğiz. Kooperatifimizin tüm bölümleri faaliyete geçince pazarlama ekibi kurmayı hedefliyoruz. Pazarlama ekibimiz çiftçilerimizin ürünlerini pazarlayacak. Böylece çiftçimizin pazar ve pazarlama sorunu da ortadan kalkacak."

Taban, çiftçilerin kazanması ve el birliğiyle büyümesi amacıyla belediye olarak çalışmalarının süreceğini dile getirdi.

"Depo olmayınca çiftçimiz ürününü arazide satmak zorunda kalıyor"

Kooperatif Başkanı Sinan Kağan da ilçenin tarımda küçümsenmeyecek bir üretim potansiyelinin olduğuna dikkati çekti.

İlçede 2020 verilerine göre 1 milyar 100 milyon liralık tarımsal üretimin olduğunu bildiren Kağan, soğuk hava deposunda şu anda yaklaşık 3 bin ton ürünün bulunduğunu, yıllık bazda toplam miktarın 20 bin tona yakın olacağını anlattı.

Depo olmayınca çiftçilerin ürünlerini arazide satmak zorunda kaldığını aktaran Kağan, şunları kaydetti:

"Elma, armut, ayva gibi ürünlerin halka arzı çoğunlukla kış mevsiminde oluyor. Tüm ürünlerin çıktığı gibi bir anda tüketilmesinin mümkünatı yok. Bunların belli oda sıcaklığında saklanması gerekiyor. Bu da çiftçinin tek başına yapabileceği bir olay değil. Çiftçinin hasat mevsiminde 1,80 liraya sattığı ürün şu an depo sayesinde 4-5 liraya alıcı buluyor. Üreticinin bir aracı olmadan bire bir kendisinin kazanmasına yardımcı oluyoruz, alın terinin karşılığını almasına öncülük ediyoruz."

Kağan, kooperatif adına Bursa Hikmet Şahin Kent Hali'nde dükkan kiraladıklarını belirtti.

Soğuk hava depolarının en büyük giderinin enerji olduğuna işaret eden Kağan, "Bu maliyetten kurtulmak için yıl sonuna doğru depoya güneş enerji sistemini entegre etmeyi düşünüyoruz. Aynı zamanda önümüzdeki yıl market ve büyük satış noktalarında üretici ve alıcıyı buluşturacağız. Üreticimizin daha net kazanç sağlaması hatta ihracat yapması için çalışmalarımız olacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca