İnegöl'de bankta unutulan cüzdan sahibine ulaştırıldı
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İnegöl'de bankta unutulan cüzdan sahibine ulaştırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir bankta cüzdan bulan kişi, temizlik görevlisi aracılığıyla bunu sahibine ulaştırdı.

İnegöl'de bankta unutulan cüzdan sahibine ulaştırıldı
01.07.2020 14:43 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:46

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir bankta cüzdan bulan kişi, temizlik görevlisi aracılığıyla bunu sahibine ulaştırdı.

İnegöl Şehir Parkı'nda yürüyüş yapan Ahmet Atakanoğlu, banktaki cüzdanı fark ederek bölgede görevli temizlik işçisi Turgay Akçı'ya durumu anlattı.

Polise teslim edilen cüzdanın sahibinin, Seçkin Akbulut olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine, içinde bir miktar para bulunan cüzdan, sahibine ulaştırıldı.

Cüzdanının bulunmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Akbulut, Atakanoğlu ve Akçı ile polislere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Manşet

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