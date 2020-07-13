İnegöl'de balkondan düşen 12 yaşındaki çocuk yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde evlerinin balkonundan düşen kız çocuğu yaralandı.
13.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:00
Bursa'nın İnegöl ilçesinde evlerinin balkonundan düşen kız çocuğu yaralandı.
İlçeye bağlı kırsal Yukarıballık Mahallesi'nde yaklaşık 6 metre yükseklikteki balkondan düşerek yaralanan Zeynep Orhan (12), sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen çocuğun tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA