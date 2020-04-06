İnegöl'de askıda ekmek sayısı arttı Bursa'nın İnegöl ilçesinde askıda ekmek uygulaması ilgi görüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde askıda ekmek uygulaması ilgi görüyor.

İlçedeki fırınlarda bulunan askıda ekmek sepetlerinde normal günlerde 30-40 olan ekmek sayısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son günlerde 100'e ulaştığı belirtildi.

Fırın işleten Mustafa Öztürk, ilçede bu geleneğin yıllardır devam ettiğini ancak son dönemde ilginin daha çok arttığını söyledi.

Hayırseverlerin ücretini ödediği ekmeklerin askıda ekmek sepetlerine bırakıldığını, maddi durumu yetersiz olanların da bu ekmekleri ücretsiz aldığını kaydeden Öztürk, şunları kaydetti:

"Daha önceden günde 30-40 arası ekmek dağıtırken şu anda 100'ün üzerinde ekmek dağıtımı yapıyoruz. Önceki zamanlara göre uygulamaya destek 3 kat arttı. Biz de elimizden gelen desteği vatandaşlarımıza vermeye çalışıyoruz. Bu geleneği ne olursa olsun sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA