İnegöl'de 'Askıda Ekmek' Projesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla tüm Türkiye genelinde başlatılan 'Askıda Ekmek' projesi İnegöl'de başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İnegöl İlçe Başkanı Aytekin Torun, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Süleymaniye Camii yanında bulunan fırında projenin startını verdi. Milli ve sosyal dayanışma ruhunu canlandırmak ve yardımlaşmanın erdemliğini göstermek amacıyla Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla böyle bir projenin başlatıldığını hatırlatan Torun, şu ifadeleri kullandı:

"Milli ve sosyal dayanışmanın tezahürü olan bu proje ile birlikte ekonomik anlamda rahatlığa kavuşan vatandaşlarımız, dar gelirli vatandaşlarımıza el uzatıyor, yardımcı oluyor. Bu proje esasen kurucu genel başkanımız ve Başbuğumuz merhum Alparslan Türkeş'in aziz Türk milletine sunduğu 9 ışık doktrin reçetesinde yer alan toplumculuk maddesinin de bir gereğidir. Bu proje görüyoruz ki şu anda tüm yurt genelinde yayılmış, yaygınlaşmış ve Allah'ın izni ile amacına ulaşacak şekilde yol almıştır. Bir elin verdiğini, diğer elin görmediği bu 'Askıda Ekmek' kampanyasını bizler de Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl Teşkilatları olarak bugün itibari ile start veriyor ve tüm ilçe halkımızı, tüm vatandaşlarımızı bu projeye destek olmaya, toplumumuzun yardımlaşma duygusunu pekiştirmeye, yardıma muhtaç veya dar gelirli vatandaşlarımıza yardımcı olmaya davet ediyorum." - BURSA