İnegöl'de asayiş uygulamaları

18.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:08

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından son bir haftada yapılan asayiş uygulamalarında ruhsatsız silahlar ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekipleri, huzur ve güven ortamının sağlanması için asayiş uygulamalarına devam ediyor.

Ekipler, son bir haftada yaptıkları uygulamalarda ruhsatsız 6 silah ve bunlara ait mühimmat ile bir miktar uyuşturucu ele geçirerek muhafazaya aldı.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA