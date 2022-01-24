İnegöl'de arama kurtarma ekipleri nöbet tutuyor - Haberler
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İnegöl'de arama kurtarma ekipleri nöbet tutuyor

İnegöl'de arama kurtarma ekipleri nöbet tutuyor
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK), AFAD'ın zor kış şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle arama kurtarma ekiplerinden teyakkuz halinde olmalarını istemesiyle müdahaleye hazır bekliyor.

İNEGÖL, BURSA (AA) - İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK), AFAD'ın zor kış şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle arama kurtarma ekiplerinden teyakkuz halinde olmalarını istemesiyle müdahaleye hazır bekliyor.

İNDAK'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bildiğiniz gibi hem bölgemizi hem de tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı söz konusu. Bu nedenle AFAD, tüm ekiplerden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde olunmasını istedi. Biz de İNDAK ekibi olarak 20 personel, 4 aracımızla dönüşümlü olarak hazır kıta beklemedeyiz. Amacımız insanlarımızın sıkıntılı durumlarında onlara yardımcı olabilmek. Katkı sağlayan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

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