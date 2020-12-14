İnegöl'de arama kurtarma eğitimleri için yapay enkaz alanı oluşturuldu
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İnegöl'de arama kurtarma eğitimleri için yapay enkaz alanı oluşturuldu

14.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:16
İnegöl'de arama kurtarma eğitimleri için yapay enkaz alanı oluşturuldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arama kurtarma eğitimlerinde kullanılması amacıyla yapay enkaz alanı oluşturuldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arama kurtarma eğitimlerinde kullanılması amacıyla yapay enkaz alanı oluşturuldu.

İnegöl Belediyesi ile İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK) iş birliği ile Halhalca Yolu'nda molozlardan oluşan yapay enkaz alanı hazırlandı.

Alanda hem arama kurtarma ekibi üyelerinin eğitimlerinde kullanılması hem de ilerleyen dönemlerde vatandaşların ve öğrencilerin deprem sırası, öncesi ve sonrasında neler yapması gerektiği konusunda eğitimler verilmesi amaçlanıyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Deprem korkusuyla yaşamak yerine depremde neler yapabileceğimizi düşünmeliyiz. Sadece depremden örnek verdim ama bu farklı bir afet de olabilir. Bugün barajlarımızda sular azaldı, kuraklık tehlikesi var. Bu da bir afet. Yerel yönetimler olarak biz de imkan oluşturmak ve benzeri konularda elimizden gelen neyse yapmaya devam edeceğiz. Ne eksiğimiz varsa gidereceğiz. Şehir olarak buna hazır olmak istiyoruz. Allah göstermesin bir felaket yaşandığında buna ne kadar hazır olduğumuzu her an test ediyor olmalıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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