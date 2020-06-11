İnegöl'de apartmanın duvarında oğul veren arılar sokağı bastı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın dış duvarında oğul verip sokağa dağılan arılar, güçlükle kovana alınabildi.
11.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:52
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın dış duvarında oğul verip sokağa dağılan arılar, güçlükle kovana alınabildi.
Osmaniye Mahallesi Vahit Sokağı'ndaki binanın çatısında, yağmur suyu oluğu ile duvarın birleştiği noktada arılar oğul verdi.
Tüm arıların aynı noktaya toplanmasının ardından sokak sakinleri itfaiyeye ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu arıları güçlükle kovana alıp bölgeden uzaklaştırdı.
Kaynak: AA