İnegöl'de alkollü araç kullanan sürücülere ceza Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü araç kullanan sürücülere ceza yazıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü araç kullanan sürücülere ceza yazıldı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Nuri Doğrul Caddesi'nde yapılan uygulamalarda, sürücüler alkol testinden geçirildi.

Yapılan testler sonucunda alkollü olduğu belirlenen 11 araç sürücüne ceza yazılırken, araçlar otoparka çekildi.

Bu arada uygulama sırasında alkollü bir araç sürücüsünün cadde üzerinde uyuduğu görüldü.

Kaynak: AA