İnegöl'de ahududu hasadı başladı
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İnegöl'de ahududu hasadı başladı

İnegöl'de ahududu hasadı başladı
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İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında gerçekleştirdiği Bahçekaya Mahallesi ziyareti sırasında İnegöl'ün bereketli topraklarda yetişen onlarca çeşit meyvelerinden biri olan ahududu bahçelerini de ziyaret etti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve ilçe teşkilatı ile birlikte Eski Bahçekaya ve Bahçekaya Mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşların soru, talep ve önerilerine her zaman önem veren Başkan Alper Taban, mahalle sakinleri ile bir araya gelerek vatandaşların talep ve önerilerini bizzat dinledi.

BU YIL İLK KEZ ÜRETİLMEYE BAŞLADI

İnegöl'ün bereketli topraklarında yetişen onlarca çeşit üründen biri olan ve Bahçekaya Mahallesinde üretimi gerçekleşen ahududunun hasadına başlandı. Ahududu tarlasında üreticilerle bir araya gelerek ahududu meyvesi hakkında üreticilerden bilgiler alan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, hasat döneminin bereketli olmasını diledi.Bu sene ilk defa Bahçekaya Mahallesinde yetiştirilmeye başlanan Polka cinsi ahududu meyvesinden 1 ton civarında ürün hasat edilmesi bekleniyor. Polka cinsi ahududu uzun raf ömrü ve dayanıklı olmasıyla dikkat çekiyor.

TARIM ŞEHRİ İNEGÖL

Ziyaret sonrasında bir açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban " İnegöl'ümüzün çok bereketli toprakları var. Belediye olarak bizde çiftçimize destek vermeye devam ediyoruz. Tarım Şehri İnegöl sloganı ile başlattığımız tarımsal kalkınmayı her aşamada yaptığımız çalışmalarla destekliyoruz. Örneğin bereketli topraklarımızda yetiştirilebilecek yeni ürünlerin araştırmalarını yaparken aynı zamanda mevcut üretimlerimizin de verimini arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda işin uzmanlarından görüşler alıyor, yeni tarım teknolojileri hakkında gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Daha sonrasında ise tüm bu çalışmalarımızı gerçekleştirdiğimiz çiftçi eğitimlerimizle üreticilerimize aktarıyoruz. Bu çalışmalarımız neticesinde ilçemizde yaban mersini, ekinezya ve ahududu bahçelerimiz kurulmaya başlandı" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

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