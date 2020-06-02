İnegöl'de 97 kişi hakkında işlem yapıldı 9 kişi tutuklandı
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İnegöl'de 97 kişi hakkında işlem yapıldı 9 kişi tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 2 ay içerisinde yaptıkları denetimlerde çok sayıda uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirdiler.

İnegöl'de 97 kişi hakkında işlem yapıldı 9 kişi tutuklandı
02.06.2020 17:41 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:45

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 2 ay içerisinde yaptıkları denetimlerde çok sayıda uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirdiler. 97 şahıs hakkında işlem yapılırken 9 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 60 gün içerisinde ilçenin farklı noktalarında operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda, 14 kök Hint Keneviri, 33,32 gram Esrar maddesi, 137 gram methamfetamin maddesi, 138 gram Sentetik Kannobionit (Bonzai) maddesi, 1 adet extazy hap, 26 adet Ruhsatsız Tabanca ve tabancalara ait toplam 340 adet silah mermisi, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet bıçak, 7 adet Kuru-Sıkı tabanca, 152 gram kilogram kaçak tütün ve imalat aşamasında kaçak nargile tütünleri ele geçirildi. Operasyon kapsamında 97 kişi hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan şahıslardan adliye sevk edilen 91 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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