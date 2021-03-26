İnegöl'de 8 kaçak yapı yıkıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İnegöl'de 8 kaçak yapı yıkıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İnegöl'de 8 kaçak yapı yıkıldı

İnegöl'ün farklı mahallelerinde tespit edilen 8 kaçak yapı yıkıldı.

İnegöl'ün farklı mahallelerinde tespit edilen 8 kaçak yapı yıkıldı.

İnegöl Belediyesi kaçak yapıyla mücadelesini sürdürüyor. Kaçak yapılar bir bir tespit edilerek yıkılıyor. Tespit sonrası vatandaşlara bilgi verilip yer sahiplerinin kendi imkanlarıyla kaçak yapıları kaldırılmaları tebliğ edilirken, kaldırılmayan yapılar ise belediye ekiplerince yıkılıyor. Bu hafta farklı bölgelerde 8 ayrı kaçak yapı tespit edilerek yıkım kararı çıktı. Kaçak yapılardan 6'sı sahipleri tarafından kaldırılırken, Şipali ve Hocaköy kırsal mahallelerinde bulunan 2 kaçak yapı belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

İnegöl Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bu ve buna benzer kaçak yapılarla mücadelenin süreceği, kaçak yapıya kesinlikle müsaade edilmeyeceği ifade edildi. - BURSA

İnegöl'de 8 kaçak yapı yıkıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Merve Dizdar Cemal Can Canseven Farah Zeynep Abdullah
Spor Mert Günok Cenk Tosun Fatih Terim Caner Erkin Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Fırat Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İnegöl'de 8 kaçak yapı yıkıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 15:28:49. #1.16#
title