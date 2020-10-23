İnegöl'de 6 bin dekar alanda deveci armudu hasadı başladı
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İnegöl'de 6 bin dekar alanda deveci armudu hasadı başladı

23.10.2020 11:13 | Son Güncelleme: 23.10.2020 11:18
İnegöl'de 6 bin dekar alanda deveci armudu hasadı başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 6 bin dekar alanda başlayan deveci armudunda bu yıl 30 bin ton rekolte bekleniyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 6 bin dekar alanda başlayan deveci armudunda bu yıl 30 bin ton rekolte bekleniyor.

İlçeye bağlı kırsal Küçükyenice Mahallesi'nde hasada devam eden üreticilerden Halil İbrahim Özenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kalite olarak geçen seneyi yakaladık. Geçen seneye göre aslında az düşüklük var ama rekolte olarak çok yüksek." dedi.

Özenç, fiyatlardan memnun olduklarını dile getirdi.

Ürünlerinin genelde iç piyasada satıldığını, bazı çiftçilerin ihracat da yaptığını anlatan Özenç, deveci armudunun diğer cinslere göre aromasının daha yüksek ve raf ömrünün daha uzun olduğunu sözlerine ekledi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise İnegöl'ün meyve şehri olduğunu vurguladı.

Özellikle 18 bin dekarlık alanda armut üretildiğini aktaran Taban, bunun 6 bin dekarında deveci cinsinin yetiştirildiğini bildirdi.l

Taban, "Özellikle bölgede yetiştirilen deveci armudu iklim ve toprak özellikleri açısında raf ömrü uzun. Aroma içeriği bakımından da diğerlerine göre daha kaliteli. Ayrıca meyve fidanları yetiştirmesi konusunda da yine iklim ve toprak özellikleri açısından Türkiye'nin büyük bir ihtiyacını karşıladığını ifade edebilirim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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