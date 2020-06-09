İnegöl'de 50 kök kenevir ele geçirildi BURSA'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 50 kök kenevir ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

BURSA 'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 50 kök kenevir ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağıballık Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenlendi.Operasyonda evin bahçesine ekili 50 kök kenevir ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ev sahibi F.A. (46) gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

- Bursa

Kaynak: DHA