İnegöl'de 50 kök kenevir ele geçirildi
BURSA'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 50 kök kenevir ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
09.06.2020 09:29 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:23
BURSA'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 50 kök kenevir ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
- Bursa
İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağıballık Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenlendi.Operasyonda evin bahçesine ekili 50 kök kenevir ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ev sahibi F.A. (46) gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.
- Bursa
Kaynak: DHA