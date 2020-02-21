İnegöl'de 5 mağdur, şikayetçi oldukları kişilerle "bağış" karşılığına uzlaştı

21.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:36

İnegöl ilçesinde 5 mağdur, "darp, hakaret ve tehdit" gerekçesiyle şikayetçi oldukları 5 kişi ile kurumlara bağışta bulunulması şartıyla uzlaştı.

Uzlaşma Bürosunda yapılan görüşmelerde, A.E'yi taksirle yaralayan A.H, koruma altındaki çocuklara 500 lira; U.B'yi yaralayan İ.H, Darüşşafaka Cemiyetine bin 500 lira; A.A'yı tehdit eden M.G, Mehmetçik Vakfına bin lira; M.K'ye hakaret eden A.K, huzurevine 400, E.E'ye hakaret eden T.İ. de LÖSEV'e 500 lira ödemeleri karşılığında mağdurlarla anlaştı.

Cumhuriyet Savcısı Özcan Gürbüz, yaptığı yazılı açıklamada, uzlaştırmada temel amaçlarının onarıcı adalet anlayışı olduğunu bildirdi.

Suç işleyenlere ceza vermek yerine şikayetçi ile aralarındaki anlaşmazlığı çözüp ileride olabilecek husumet ve olayların önüne geçmek istediklerini vurgulayan Gürbüz, "Taraflar arasında uzlaşma sağlandığı takdirde şüpheliler ceza almaktan kurtuluyor ve işledikleri suç sabıkalarına yansımıyor. Şikayetçilerin ise maddi veya manevi olarak mağduriyetleri gideriliyor. Zaman zaman da bu dosyalarımızda olduğu gibi taraflar bağış yapmak suretiyle uzlaşıyorlar. Böylelikle hem insanlar arasında yardımlaşma duygusu yayılıyor hem de sosyal sorumluluklarının farkına varılıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA