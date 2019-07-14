İnegöl'de 32. Uluslararası Kültür Sanat Festivali başladı

İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen 32. Uluslararası Kültür Sanat Festivali, başladı.

İnegöl Alışveriş Merkezi önünden başlayıp Kültür Park'ta sona eren kortej yürüyüşünün ardından 11 ülkeden gelen halk dansları toplulukları gösterilerini sundu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, festivalin 32 yıldır yapıldığını belirterek, "Bundan önce belediye başkanlarımız bu festivali başlatıp bugünlere taşıdı. Hepsine teşekkür ediyorum. Benim için çok önemli bir festival. Uluslararası anlamda yapılan, hem ülke içinde hem de dışarıdan kardeş şehir ilişkilerimizin olduğu, kültürel bağlarımızın olduğu şehirlerden, ülkelerden misafirlerimizi ağırlıyoruz." diye konuştu.

Kaymakam Şükrü Görücü'nün de açılışına katıldığı festival 20 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA