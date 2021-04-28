İnegöl'de 3. etap TOKİ'de çalışmalar başladı
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İnegöl'de 3. etap TOKİ'de çalışmalar başladı

İnegöl'de 3. etap TOKİ'de çalışmalar başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kısa bir süre önce müteahhit firmanın çalışmalara başladığı 3. etap TOKİ alanında incelemelerde bulundu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kısa bir süre önce müteahhit firmanın çalışmalara başladığı 3. etap TOKİ alanında incelemelerde bulundu. Başkan Taban, 805 konutun şehrimize hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut" projesi kapsamında İnegöl'e yapılacak olan 3. Etap TOKİ konutları için çalışmalar başladı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel'in girişimleri sonucunda konut sayısının 480'den 805'e çıkarıldığı 3. Etap TOKİ, Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü'nün arka kısmında yer alan alanda yükselecek.

Başkan Taban çalışmaları yerinde inceledi

805 konutun yanı sıra 2 adet ticaret merkezi ve 1 caminin yapılacağı 3. Etap TOKİ'nin 550 günde tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Müteahhit firmanın zemin düzleme ve şantiye kurma çalışmalarının sürdüğü 3. etap TOKİ alanını, Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki heyetle birlikte ziyaret etti. Yetkililerden alanda devam eden çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Taban, 3. Etap TOKİ'nin şehrimize hayırlı olmasını temennisinde bulundu. - BURSA

İnegöl'de 3. etap TOKİ'de çalışmalar başladı
İnegöl'de 3. etap TOKİ'de çalışmalar başladı
İnegöl'de 3. etap TOKİ'de çalışmalar başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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