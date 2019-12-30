İnegöl'de 200 polisle şafak operasyonu
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İnegöl'de 200 polisle şafak operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 20 adrese düzenlenen şafak operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

30.12.2019 09:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:18
İnegöl'de 200 polisle şafak operasyonu

'nın ilçesinde 20 adrese düzenlenen şafak operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

İl ve İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede önceden belirlenen 20 adrese şafak vakti operasyon düzenlendi.

Yaklaşık 200 polisin katıldığı, narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda bazı suçlardan aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ruhsatsız tüfek ve tabanca mermilerinin ele geçirildiği operasyon kapsamında yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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