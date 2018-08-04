İnegöl'de 200 Polisle Huzur Operasyonu

Bursa Emniyet Müdürlüğü ve İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla 200 polisle 'Huzur İnegöl' operasyonu gerçekleştirildi. Şehrin önemli noktalarında uygulama yapan ekipler şahısları ve araçları didik didik aradı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ,Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik, Çocuk Büro, Karakol, Önleyici, Terörle mücadele ekipleri olmak üzere uygulamaya toplam 200 polis katıldı.İnegöl'deki pek çok noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamalarda ekipler şüpheli gördüğü şahısların GBT sorgualamasının yanı sıra şahıs ve araçlarda arama yaptı. Öte yandan ekipler, umuma açık alkol işletmeleri de didik didik aradı.