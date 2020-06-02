İnegöl'de 200 Bin çiçek toprakla buluşuyor İnegöl Belediyesi; şehrin muhtelif caddelerine, park ve dinlenme alanlarına, şehri güzelleştirecek ve estetik bir görünüme kavuşturacak 200 bin adet çiçek dikimi yapıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte, baharın müjdecisi rengârenk çiçekler, park ve bahçeleri şenlendirmeye başladı. Her yıl olduğu gibi mevsimlik çiçek dikimine başlayan İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İnegöl'ün parklarına, orta refüjlerine ve peyzaj düzenleme alanlarına, hareketliliğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda 200 bin yazlık çiçek dikimi gerçekleştiriyor.

Çiçek dikimleri hummalı bir şekilde devam ederken, Mayıs ayı ortalarında start verilen çalışmanın kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Çalışma kapsamında değişik renk ve tonlarda kadife, begonya, sardunya, cam güzeli, ateş çiçeği türlerinde çiçekler toprakla buluşuyor.

Geçtiğimiz yıl 250 bin adet çiçek dikimi yapılan İnegöl'de, bu sayının 50 bin azalmasının sebebi olarak Park Bahçeler Müdürlüğünden yapılacak açıklamada; alanlardan uygun olan yerlere zamanla mevsimlik çiçek dikimini azaltıp gül ve gaura gibi çiçekli çalı gruplarına geçildiği ifade edildi.

Kaynak: Bültenler