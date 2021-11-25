İnegöl'de 20 bin 704 öğrenci Türk büyüklerinin yaşamını okuyacak - Haberler
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İnegöl'de 20 bin 704 öğrenci Türk büyüklerinin yaşamını okuyacak

AA / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel
İnegöl'de 20 bin 704 öğrenci Türk büyüklerinin yaşamını okuyacak

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 20 bin 704 öğrenci bir yıl içinde Türk büyüklerinin yaşamını anlatan 100 kitap okuyacak.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 20 bin 704 öğrenci bir yıl içinde Türk büyüklerinin yaşamını anlatan 100 kitap okuyacak.

İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İnegöl Kaymakamlığı ve Birlikte Dağıtım AŞ'nin desteğiyle "Tarih Yazan Çocuklar İnegöl"de projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında bir yıl içinde 20 bin 704 öğrenciye Osman Gazi'den Atatürk'e, İbn-i Sina'dan Aziz Sancar'a, sporculardan sanatçılara 100 Türk büyüğünün hayatının anlatıldığı 100 kitap dağıtılacak.

Projenin tanıtımı İnegöl Kitap Günleri Fuarı'nda yapıldı.

Programa, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ve Birlikte Dağıtım AŞ Genel Müdür Yardımcısı Tahsin Yerli katıldı.

Belediye Başkanı Taban, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Bu projenin kültür ve eğitim alanında büyük etki uyandıracağını belirten Taban, şunları kaydetti:

"Ülkemizin 2023 vizyonuna katkı sağlayacak kıymetli bir projedir. Bu projeyle, ülkemizin geçmişindeki engin tecrübeyle bilgi ve birikimini oluşturan tarihe mal olmuş değerlerimizin gelecek nesillerle buluşturulması hedeflenmektedir. İlkokul öğrencilerimiz için hazırlanan bu kitap serisiyle amaçlanan sadece çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı kazanması değil, aynı zamanda bu değerli kimlikleri ilkokul yıllarında tanımaları ve anlamalarını sağlamaktır. Proje, çocuklarımızın Türk büyüklerini tanımalarını, hayatları ve başarılarıyla topluma örnek olmuş bu gerçek kahramanlardan ilham almalarını ve onları rol model olarak benimsemelerini sağlamak üzere geliştirilmiştir. Çocuklarımızın kağıda dokunarak okuma alışkanlığı kazanmalarının önemini gözeterek, değişen dünyanın gerçeklerine uygun şekilde teknolojinin imkanları da projemize dahil edilmektedir."

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AA / Sergen Sezgin - Son Dakika Haberleri

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